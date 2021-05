Infortunio Ramsey | le condizioni del centrocampista della Juventus

Leggi su calcionews24

(Di sabato 22 maggio 2021) Aaronsalta l'ultima gara di campionato contro il Bologna: affaticamento muscolare per ilAaroncostretto a saltare l'ultima gara stagionale. Ilgallese ha accusato un affaticamento muscolare come raccolto dalla redazione dinews24. Per questo motivo ilnon è stato convocato e dunque non ci sarà contro il Bologna nella sfida decisiva per la Champions, con la Juve che deve guardare anche al risultato delle altre.