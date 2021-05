India: allarme per 'fungo nero' , ha tasso mortalità del 50% (Di sabato 22 maggio 2021) Le autorità sanitarie Indiane sono in allarme per un aumento significativo nel paese di casi mortali di "funghi neri", un'infezione rara chiamata mucormicosi, che ha un tasso di mortalità del 50 per ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 22 maggio 2021) Le autorità sanitariene sono inper un aumento significativo nel paese di casi mortali di "funghi neri", un'infezione rara chiamata mucormicosi, che ha undidel 50 per ...

Advertising

ciuffino : RT @539th: In India c'è allarme per l'aumento dei casi di mucormicosi, una infezione fungina endemica nel paese che sembra essere in grande… - ValeriaTomei75 : RT @539th: In India c'è allarme per l'aumento dei casi di mucormicosi, una infezione fungina endemica nel paese che sembra essere in grande… - SmorfiaDigitale : India, oltre al Covid-19 allarme per il 'fungo nero' tra i guariti: in Rajasthan... - codeghino10 : RT @codeghino10: India, oltre al Covid-19 è allarme per il ‘fungo nero’ tra i guariti: in Rajasthan è… - Il Fatto Quotidiano - codeghino10 : India, oltre al Covid-19 è allarme per il ‘fungo nero’ tra i guariti: in Rajasthan è… - Il Fatto Quotidiano… -