Incidente a Monreale | giovane si schianta contro 6 auto

Leggi su monrealelive

(Di domenica 23 maggio 2021)stradale questa notte in via della Repubblica, a. Un ragazzo a bordo di una Fiat Punto ha perso illlo del mezzo andando arsiseiin sosta. Lo schianto si è verificato attorno alle 22. Per cause in via di accertamento, l’mobile, dopo la discesa di via della Repubblica, ha finito la propria corsa carambolandoleparcheggiate. Per fortuna nessun passante si trovava sulla traiettoria dell’. Per fortuna il ragazzo non ha riportato ferite di rilievo. È stato comunque. sottoposto agli esami di rito per il rilevamento del tasso alcolemico. Sul posto i Carabinieri die i soccorritori del 118. Qualche ripercussione nel traffico ...