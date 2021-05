In vent’anni l’agricoltura bergamasca è cambiata | agriturismi aumentati del 136%

Leggi su bergamonews

(Di sabato 22 maggio 2021) Multifunzionalità è il concetto introdotto 20 anni fa dalla legge di Orientamento (il 18 maggio 2001 veniva pubblicata in gazzetta il decreto Legislativo n.228/2001, la normativa di orientamento e modernizzazione del settore agricolo), una norma che ha cambiato il volto del. Ricordando questo momento storico, Coldiretti Bergamo evidenzia come la Legge di Orientamento abbia innescato la rinascita delitaliana, aprendo a nuove opportunità occupazionali nella tutela ambientale, nella rigenerazione energetica, nelle attività sociali, nella trasformazione dei propri prodotti in azienda e nella vendita diretta. Il cambiamento del settore è stato evidente anche in provincia di Bergamo. Attività come la vendita diretta, l’agriturismo, le fattorie didattiche, così come forme più disparate di servizi per le comunità si sono sempre più ...