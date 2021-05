In omaggio a Falcone e agli italiani che hanno reagito dopo le stragi di Cosa Nostra (Di sabato 22 maggio 2021) Domani a Palermo e in tutta Italia si celebra la Giornata della Legalità, in ricordo di Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Francesca Morvillo, delle donne e degli uomini delle loro scorte. Nel capoluogo siciliano si terrà una delle prime manifestazioni “in presenza” dopo la pandemia, con le massime istituzioni della Repubblica e i ragazzi delle scuole. Trovo altamente simbolico il fatto che il “ritorno alla libertà” dal virus coincida con una cerimonia che ci ricorda il senso profondo di quella parola, “libertà”, e il prezzo pagato dalla magistratura e dalle forze dell’ordine per consolidarla. Il 23 maggio non è soltanto la commemorazione dolorosa di una pattuglia di eroi civili. E’ il rito laico che l’Italia compie, ogni anno da 29 anni, per ribadire pubblicamente un convincimento culturale e istituzionale: la Repubblica, i suoi cittadini, la ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 22 maggio 2021) Domani a Palermo e in tutta Italia si celebra la Giornata della Legalità, in ricordo di Giovanni, Paolo Borsellino, Francesca Morvillo, delle donne e degli uomini delle loro scorte. Nel capoluogo siciliano si terrà una delle prime manifestazioni “in presenza”la pandemia, con le massime istituzioni della Repubblica e i ragazzi delle scuole. Trovo altamente simbolico il fatto che il “ritorno alla libertà” dal virus coincida con una cerimonia che ci ricorda il senso profondo di quella parola, “libertà”, e il prezzo pagato dalla magistratura e dalle forze dell’ordine per consolidarla. Il 23 maggio non è soltanto la commemorazione dolorosa di una pattuglia di eroi civili. E’ il rito laico che l’Italia compie, ogni anno da 29 anni, per ribadire pubblicamente un convincimento culturale e istituzionale: la Repubblica, i suoi cittadini, la ...

