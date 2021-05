«In marcia per Roma, contro l’intolleranza antifascista»: Forza Nuova sfida il divieto della Questura. Rischio tensioni in piazza (Di sabato 22 maggio 2021) «In marcia per Roma». Sul social russo Vk, nelle pagine che utilizzano gli attivisti di Forza Nuova, circola una fotografia con 15 persone in piedi su un autobus. Tutti senza mascherina, si accalcano per un selfie e per dimostrare la loro fedeltà al vicesegretario nazionale di Fn, Giuliano Castellino, che ha chiamato a raccolta «generazioni di camerati per rilanciare la sfida al sistema». Sabato 22 maggio, i militanti di estrema destra ci saranno: non è bastato il divieto della Questura, che aveva deciso di bloccare il sit-in perché, per la sua promozione, sono stati utilizzati «simboli nazifascisti». Passata la mezzanotte di oggi, Castellino ha fatto circolare tra i suoi seguaci un avvertimento alle istituzioni: «Andremo in piazza ... Leggi su open.online (Di sabato 22 maggio 2021) «Inper». Sul social russo Vk, nelle pagine che utilizzano gli attivisti di, circola una fotografia con 15 persone in piedi su un autobus. Tutti senza mascherina, si accalcano per un selfie e per dimostrare la loro fedeltà al vicesegretario nazionale di Fn, Giuliano Castellino, che ha chiamato a raccolta «generazioni di camerati per rilanciare laal sistema». Sabato 22 maggio, i militanti di estrema destra ci saranno: non è bastato il, che aveva deciso di bloccare il sit-in perché, per la sua promozione, sono stati utilizzati «simboli nazifascisti». Passata la mezzanotte di oggi, Castellino ha fatto circolare tra i suoi seguaci un avvertimento alle istituzioni: «Andremo in...

