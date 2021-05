In Gallura al via i lavori di sfalcio dell' erba sulle carreggiate delle provinciali

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Gallura via

Olbianova.it

L'intervento su tutti i 770 chilometri di strade provinciali dellasi rende necessario a causa della evidente crescita in questi ultimi giorni dell' erba e arbusti a margine delle carreggiate ...'L'intervento su tutti i 770 km di strade provinciali della- ha dichiarato Carzedda - si rende necessario a causa della evidente crescita in questi ultimi giorni dell'erba e arbusti a ...Lunedì 24 maggio inizieranno i lavori di sfalcio e smaltimento dell’erba lungo le carreggiate stradali provinciali della Gallura.Inizieranno lunedì 24 maggio i lavori di sfalcio e smaltimento dell’erba lungo le carreggiate stradali della Provincia. Lo ha comunicato il sub commissario per la Gallura, Pietro Carzedda, attraverso ...