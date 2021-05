“In futuro un richiamo all’anno: valutiamo l’obbligo vaccinale per tutti” (Di sabato 22 maggio 2021) Fabrizio Curcio, capo della Protezione Civile, ipotizza l’obbligo vaccinale per il COVID “La luce in fondo al tunnel si vede eccome, ci stiamo riprendendo la nostra normalità, ma questo virus va sempre rispettato nella sua drammaticità. Solo la gradualità nel ripartire ci consente di capire a cosa andiamo incontro”. Lo afferma Fabrizio Curcio, capo della Protezione Civile, intervistato dal direttore del quotidiano ‘La Stampa’, Massimo Giannini, nella trasmissione ’30 minuti al Massimo’ (lastampa.it), evidenziando che l’ipotesi dell’obbligo vaccinale è “un’opzione da valutare in futuro, visto che dovremmo fare dei richiami annuali”. “Abbiamo 20 milioni di persone protette, soprattutto nelle categorie più a rischio. Un italiano su tre ha ricevuto il vaccino, anzi la percentuale è più alta, visto che no ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 22 maggio 2021) Fabrizio Curcio, capo della Protezione Civile, ipotizzaper il COVID “La luce in fondo al tunnel si vede eccome, ci stiamo riprendendo la nostra normalità, ma questo virus va sempre rispettato nella sua drammaticità. Solo la gradualità nel ripartire ci consente di capire a cosa andiamo incontro”. Lo afferma Fabrizio Curcio, capo della Protezione Civile, intervistato dal direttore del quotidiano ‘La Stampa’, Massimo Giannini, nella trasmissione ’30 minuti al Massimo’ (lastampa.it), evidenziando che l’ipotesi delè “un’opzione da valutare in, visto che dovremmo fare dei richiami annuali”. “Abbiamo 20 milioni di persone protette, soprattutto nelle categorie più a rischio. Un italiano su tre ha ricevuto il vaccino, anzi la percentuale è più alta, visto che no ...

