In Campania mascherino fino a luglio

(Di sabato 22 maggio 2021) «Incontinueremo a portare la mascherina almenoe poi vedremo. Non abbiamo ancora completato il lavoro. C’è col Covid un problema di varianti del virus, occorrerà stare attenti. All’aeroporto di Capodichino per evitare di importare variante indiana faremo un programma di tamponi intenso. E dai mesi di ottobre-novembre dovremo fare la terza dose di vaccino iniziando da chi ha fatto Pfizer o Moderna a gennaio. E poi necessità di immunizzare gli studenti dopo il personale scolastico». Lo ha detto il governatore della Regione, Vincenzo De Luca, nel corso della consueta diretta del venerdì, puntando l’attenzione sulla campagna vaccinale anti-Covid e delle questioni economiche connesse alla pandemia e traccia il quadro dei prossimi mesi: «Siamo stati i primi in Italia – afferma – Abbiamo ...