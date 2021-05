Immunità di gregge, Lopalco: “Difficile da prevedere” (Di sabato 22 maggio 2021) L’Immunità di gregge dal coronavirus? “Dipende dalla combinazione di Immunità naturale con Immunità vaccinale. Difficile dunque dare un livello di copertura che indichi l’Immunità di gregge perché non conosciamo l’esatta quota di soggetti che hanno avuto l’infezione e molti soggetti che hanno avuto l’infezione sono anche stati vaccinati, quindi c’è una certa sovrapposizione delle due popolazione”. Lo ha spiegato all’Adnkronos Salute Pier Luigi Lopalco, epidemiologo e assessore alla Salute della Regione Puglia. “Sappiamo che con l’80% della popolazione immune la circolazione del virus si spegne. Ma per arrivare a questo traguardo dobbiamo vaccinare anche i minorenni. In questo momento lo scopo della vaccinazione resta quello di proteggere la ... Leggi su italiasera (Di sabato 22 maggio 2021) L’didal coronavirus? “Dipende dalla combinazione dinaturale convaccinale.dunque dare un livello di copertura che indichi l’diperché non conosciamo l’esatta quota di soggetti che hanno avuto l’infezione e molti soggetti che hanno avuto l’infezione sono anche stati vaccinati, quindi c’è una certa sovrapposizione delle due popolazione”. Lo ha spiegato all’Adnkronos Salute Pier Luigi, epidemiologo e assessore alla Salute della Regione Puglia. “Sappiamo che con l’80% della popolazione immune la circolazione del virus si spegne. Ma per arrivare a questo traguardo dobbiamo vaccinare anche i minorenni. In questo momento lo scopo della vaccinazione resta quello di proteggere la ...

