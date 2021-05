Immissioni in ruolo docenti 2021, non ci sarà la call veloce sui posti vacanti. Lo scorso anno pochissime richieste (Di sabato 22 maggio 2021) Immissioni in ruolo docenti e DSGA (Direttori dei servizi generali e amministrativi) anno scolastico 2021/22, non sarà applicata la call veloce. Cosa prevede il decreto sostegni-bis. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 22 maggio 2021)ine DSGA (Direttori dei servizi generali e amministrativi)scolastico/22, nonapplicata la. Cosa prevede il decreto sostegni-bis. L'articolo .

Advertising

Roberto_Bosio : Quali saranno le modalità di immissioni in ruolo dei docenti per l’A.S. 2021/22? - infoitinterno : Immissioni in ruolo docenti da GPS, la maggior parte dei posti riguarda il sostegno - infoitinterno : Sostegno, docenti specializzati in I fascia GPS senza 3 anni di servizio esclusi da immissioni in ruolo - infoitinterno : Immissioni in ruolo 2021/22, ecco i numeri del maxi piano assunzionale docenti - scuolainforma : Immissioni in ruolo 2021/22, ecco i numeri del maxi piano assunzionale docenti -