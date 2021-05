Imbarazzo a “Propaganda live”, ma Zoro ha già perdonato Angelini per il lavoro nero: “Tornerà” (video) (Di sabato 22 maggio 2021) Imbarazzo, in studio, quando Diego Bianchi, in arte “Zoro”, a Propaganda live ha preso la parola per spiegare il motivo dell’assenza di Roberto Angelini, storico animatore del programma di satira politica sulla Sette, al centro di una brutta vicenda di lavoro nero e multato per aver utilizzato personale non regolarizzato nel proprio locali. La difesa di Zoro a Propaganda live: “Angelini ha sbagliato, però…” “Il nostro titolare, Roberto Angelini, è incappato in una spiacevole circostanza personale che nulla a che fare con questo programma”, ha esordito Diego Bianchi. “Ha sbagliato gravemente dopodiché ha continuato a sbagliare, ha fatto un casino, ha fatto tutte quelle cose che non si ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 22 maggio 2021), in studio, quando Diego Bianchi, in arte “”, aha preso la parola per spiegare il motivo dell’assenza di Roberto, storico animatore del programma di satira politica sulla Sette, al centro di una brutta vicenda die multato per aver utilizzato personale non regolarizzato nel proprio locali. La difesa di: “ha sbagliato, però…” “Il nostro titolare, Roberto, è incappato in una spiacevole circostanza personale che nulla a che fare con questo programma”, ha esordito Diego Bianchi. “Ha sbagliato gravemente dopodiché ha continuato a sbagliare, ha fatto un casino, ha fatto tutte quelle cose che non si ...

