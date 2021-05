Il virologo | I sessantenni non vaccinati? Mandiamo i vigili a casa

(Di sabato 22 maggio 2021) L’appello delFrancesco Menichetti per convincere i più riottosi. «Nessuna intenzione repressiva ma possono aiutarli nella procedura»

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : virologo sessantenni

Il Tirreno

Lo afferma Giorgio Palù,e presidente dell'agenzia italiana del farmaco (Aifa), in un'... "Posticipando il richiamo copriamo subito 3 milioni dia rischio", spiega. "Si è calcolato ...Numeri alla mano, ititubano. Non a caso uso questo verbo al posto di un sinonimo di ... Nella stessa sera può darsi che ti capiti ilin linea col governo e con gran parte degli ...L’appello del virologo Francesco Menichetti per convincere i più riottosi. «Nessuna intenzione repressiva ma possono aiutarli nella procedura» ...Il primario di Malattie infettive all'ospedale di Pisa ritiene fondamentale vaccinare la fascia nella quale si è registrato il 95% dei morti ...