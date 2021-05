Il vaccino Johnson & Johnson sbarca anche a Somma Vesuviana (Di sabato 22 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiDi Sarno: “Arrivato a Somma anche il vaccino della Johnson & Johnson. Questa sera e domani sera il Janssen Weekend Night e Day ma solo per coloro i quali si sono prenotati sull’apposita piattaforma”. “Arrivato questa mattina, a Somma Vesuviana il vaccino della Johnson & Johnson, ben 88 dosi. Il vaccino è stato consegnato al Polo Vaccinale dal Corpo dei Vigili Urbani del Comune di Somma Vesuviana, sotto la guida del Comandante il tenente colonnello Claudio Russo. Questa sera dalle ore 20 alle 24 ed anche domani, ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 22 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiDi Sarno: “Arrivato aildella. Questa sera e domani sera il Janssen Weekend Night e Day ma solo per coloro i quali si sono prenotati sull’apposita piattaforma”. “Arrivato questa mattina, aildella, ben 88 dosi. Ilè stato consegnato al Polo Vaccinale dal Corpo dei Vigili Urbani del Comune di, sotto la guida del Comandante il tenente colonnello Claudio Russo. Questa sera dalle ore 20 alle 24 eddomani, ...

