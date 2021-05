Il vaccino anti covid può aiutarti a trovare l’anima gemella su Tinder

(Di sabato 22 maggio 2021) Fare il, oggi come oggi, in piena pandemia, significa anche avere più chance di conosceree il: si guadagnano “punti” (Foto LaStampa)Proprio così perchè attraverso una collaborazione fra la società Match Group, multinazionale a stelle e strisce che controlla alcune delle principali applicazioni di incontri, e la Casa Bianca, l’amministrazione Joe Biden, si è deciso di mettere in pratica una serie di iniziative che permettano a chi è vaccinato di farlo vedere sulle applicazioni di incontri, divenendo così più popolare e apparendo a gli occhi di cercasenza dubbio più attraente: “Siamo onorati di collaborare con la Casa Bianca ...

Advertising

fattoquotidiano : Vaccino anti-Covid, il report del governo: “Negli ultimi 7 giorni oltre 500mila dosi di media al giorno. Scatto nel… - UNICEF_Italia : Una notizia che non può che renderci orgogliosi ????, l'annuncio del premier Draghi al #GlobalHealthSummit che l'Ita… - rtl1025 : ?? La #Germania donerà fino a 30 milioni di dosi di vaccino anti #Covid al #Covax di qui alla fine del 2021. Lo ha a… - TheoArio : RT @SaluteLazio: Vaccino Anti Covid19: Le prossime date di apertura delle prenotazioni. Prenotazioni su: - alessia243 : Molti scienziati dicono che hanno sviluppato medicinali anti covid ma gli stati bloccano perché dicono che non sono… -

Ultime Notizie dalla rete : vaccino anti

...la presenza di controindicazioni e/o di precauzioni da seguire prima di somministrare il, ... le dosi vaccinaliSARS - CoV - 2, farmaci , dispositivi e presidi sanitari necessari per le ...... +5) 5.608 in isolamento domiciliare (+309) Dettaglio 419 nuovi casi: Asl1: 31 (12 contatti caso confermato, 18 attività screening, […] Navigazione articoliCOVID: arriva il ...Sono 29.969.854 le somministrazioni di vaccino anti-Covid in Italia dall'inizio della campagna. È il dato aggiornato di oggi pubblicato sul sito del governo. Le persone che hanno completato il ciclo c ...Sono 5.192.952 le dosi di vaccino contro il Coronavirus somministrate in Lombardia su 5.443.900 consegnate, per una percentuale pari al 95,4 per cento del totale. Ecco come procede a oggi, sabato 22 m ...