Il silenzio dell’acqua e altro ancora: ecco le migliori fiction con Ambra Angiolini (Di sabato 22 maggio 2021) ecco quali sono tutte le migliori fiction con Ambra Angiolini protagonista: Il silenzio dell’acqua e tutte le altre. Da quando ha conquistato gli italiani con Non è la Rai agli inizi degli anni ’90, Ambra Angiolini ne ha fatta molta di strada ed è diventata anche un’apprezzata e brava attrice, capace anche di vincere premi prestigiosi come il David di Donatello, il Nastro d’Argento e il Globo d’Oro. Ma oltre che al cinema la si è potuta vedere anche protagonista di diverse serie TV: vediamo ora quali sono le miglior fiction con Ambra Angiolini. Le fiction con Ambra Angiolini Il silenzio ... Leggi su donnaglamour (Di sabato 22 maggio 2021)quali sono tutte leconprotagonista: Ile tutte le altre. Da quando ha conquistato gli italiani con Non è la Rai agli inizi degli anni ’90,ne ha fatta molta di strada ed è diventata anche un’apprezzata e brava attrice, capace anche di vincere premi prestigiosi come il David di Donatello, il Nastro d’Argento e il Globo d’Oro. Ma oltre che al cinema la si è potuta vedere anche protagonista di diverse serie TV: vediamo ora quali sono le migliorcon. LeconIl...

Advertising

matteuaua : @cannelladark Nuota, è uno sport bellissimo. Ti salva dall'annegamento e ti fa convivere con il silenzio della forma dell'acqua?????? - alis282932 : @Sunx78009985 Il silenzio dell'acqua I vote #Louies for #BestFanArmy at the #iHeartAwards -

Ultime Notizie dalla rete : silenzio dell’acqua San Benedetto Ullano, il tritone alpino per la prima volta in un corto Corriere della Calabria