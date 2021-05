Il Segreto, anticipazioni 23 maggio: un terribile omicidio (Di sabato 22 maggio 2021) Il Segreto si avvia sempre più verso la definitiva fine ed infatti, domenica 23 maggio andrà in onda la penultima puntata prima del gran finale. Le anticipazioni inerenti questa puntata, rivelano che donna Begoña commetterà un terribile omicidio uccidendo Ramon e poi coinvolgerà l'intera famiglia per non far scoprire il misfatto. Nel frattempo, Francisca rivelerà a don Filiberto di essere il capo degli Arcangeli mentre Jean Pierre tenterà di conquistare Adolfo, ma è soltanto un modo per metterlo contro Tomas. Intanto, Antoñita scoprirà che in città arriverà una troupe cinematografica e deciderà di partecipare ai provini con l'incoraggiamento di tutti tranne quello di Onesimo. Infine, Raimundo chiederà a Francisca dove fosse quando la cercava ovunque prima di essere rapito. Il ... Leggi su ultimora.news (Di sabato 22 maggio 2021) Ilsi avvia sempre più verso la definitiva fine ed infatti, domenica 23andrà in onda la penultima puntata prima del gran finale. Leinerenti questa puntata, rivelano che donna Begoña commetterà unuccidendo Ramon e poi coinvolgerà l'intera famiglia per non far scoprire il misfatto. Nel frattempo, Francisca rivelerà a don Filiberto di essere il capo degli Arcangeli mentre Jean Pierre tenterà di conquistare Adolfo, ma è soltanto un modo per metterlo contro Tomas. Intanto, Antoñita scoprirà che in città arriverà una troupe cinematografica e deciderà di partecipare ai provini con l'incoraggiamento di tutti tranne quello di Onesimo. Infine, Raimundo chiederà a Francisca dove fosse quando la cercava ovunque prima di essere rapito. Il ...

