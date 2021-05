Il Rotary premia il futuro della musica

Leggi su cronachesalerno

(Di sabato 22 maggio 2021) di Olga Chieffi Festa dellezioni ieri sulla terrazza del Conservatorio “G.Martucci” di Salerno, per le borse di studio donate dalClub Salerno Duomo ai migliori talentimassima istituzione cittadina. Nella luce abbagliante del mezzogiorno di questo preludio d’estate, il Presidente Aniello Cerrato e il direttore Fulvio Maffia hanno rinnovato il sodalizio con il Presidentesezione rotariana Alberto Cerracchio, con uno scambio di doni, indi sono sfilati gli allievi, a cominciare dai due vincitori assoluti che hanno diviso il primo premio, il duo composto dalla violoncellista Eleonora Testa in coppia con il pianista Francesco Maria Navelli, un due giovani musicisti già affermati in campo internazionale e il fisarmonicista Luigi Gordano. Eleonora è iscritta al secondo anno del triennio a Vallo ...