Il Rosario ogni giorno: 22 maggio in diretta dal Santuario “Nuestra Señora de Montserrat” in Spagna (Di sabato 22 maggio 2021) Ventiduesimo giorno col Rosario in collegamento ogni volta da un diverso Santuario mariano, per la preghiera di maggio voluta da Papa Francesco. Il Santo Padre ha affidato l’organizzazione di questa preghiera per la fine della pandemia, al Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione. Ognuno di noi innalzerà la sua preghiera alla Vergine Maria, L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di sabato 22 maggio 2021) Ventiduesimocolin collegamentovolta da un diversomariano, per la preghiera divoluta da Papa Francesco. Il Santo Padre ha affidato l’organizzazione di questa preghiera per la fine della pandemia, al Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione. Ognuno di noi innalzerà la sua preghiera alla Vergine Maria, L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

jamomoha5 : RT @Sabrina45125804: Il rosario nelle intenzioni di chi lo recita non è una mera ripetizione della formula, ma un colloquio intimo con la V… - bvrbharrys : gli ho messo il rosario in tv e ogni tanto farfugliava qualche parola. Ad un certo punto il parroco ha detto una ro… - Sabrina45125804 : Il rosario nelle intenzioni di chi lo recita non è una mera ripetizione della formula, ma un colloquio intimo con l… - KattInForma : Il Rosario ogni giorno: 21 maggio in diretta dal Santuario “Madonna di Nagasaki” in Giappone - basso_rosario : RT @FITCISLLAZIO: #Lavori presso la #Amazon di Colleferro o Passo Corese, come dipendente diretto o somministrato? SIAMO AL TUO FIANCO PER… -