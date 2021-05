Il retroscena inedito sulle ultime parole di Papa Giovanni Paolo II

Leggi su viaggiarealverde

(Di sabato 22 maggio 2021) È stato uno dei Pontefici più amati,II, e ci ha abbandonati nel lontano 2005 lasciando un grande vuoto in quanti lo ammiravano, compresi i suoiboys, termine coniato dai media ad indicare le migliaia di giovani giunti in città nella Giornata Mondiale dei Giovani per dimostrare il loro amore per la Chiesa. L’amore che lo circondava Ormai malato, non volle passare gli ultimi giorni della sua vita terrena in ospedale ma scelse di restare in Vaticano, seppure con le adeguate cure mediche, per morire nella sua casa, finché sabato 2 aprile giunse l’ultimo giorno della sua vita, circondato, attorno al suo capezzale, dalle persone che pregavano per lui, in preda a febbre alta e debolezza. Disse in seguito Monsignor Angelo Comastri, in un’intervista a Radio Vaticana nella quale parlò di quei tristi giorni in cui ...