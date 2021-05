Il Rally Italia Sardegna apre al pubblico, la capienza sarà al 25% (Di sabato 22 maggio 2021) (Visited 65 times, 65 visits today) Notizie Simili: L'Isola vuole agganciare il treno della ripartenza,… I fatti più importanti e le notizie più lette del… Dai parenti agli spostamenti, ... Leggi su galluraoggi (Di sabato 22 maggio 2021) (Visited 65 times, 65 visits today) Notizie Simili: L'Isola vuole agganciare il treno della ripartenza,… I fatti più importanti e le notizie più lette del… Dai parenti agli spostamenti, ...

Ultime Notizie dalla rete : Rally Italia Il Rally Italia Sardegna apre al pubblico, la capienza sarà al 25% Porte aperte al pubblico per il Rally Italia Sardegna Seguendo le indicazioni e gli aggiornamenti del Decreto Legge approvato dal Governo lo scorso 18 maggio, cambia lo scenario in vista del prossimo Rally Italia Sardegna , quinto ...

Rally mondiale. Come cambia la circolazione al Molo Brin e al centro di Olbia Il dirigente della Polizia Locale Giovanni Mannoni ha firmato oggi, sabato 22 maggio, l'ordinanza che regola la circolazione stradale nelle aree della città in cui si svolgerà il Rally Mondiale Italia Sardegna dal 3 al 6 giugno prossimi, e il Campionato Italiano Rally Terra dal 3 al 4 giugno. In via Poltu Ezu , dall'intersezione con via Genova al molo Bosazza, dalle 00:00 del ...

Rally Italia Sardegna, tutti i favoriti iscritti al round del Mondiale Wrc La Gazzetta dello Sport Il Rally Italia Sardegna apre al pubblico, la capienza sarà al 25% Il Rally Italia Sardegna si svolgerà a porte aperte, riammettendo la presenza del pubblico lungo le prove speciali con la capienza del 25% ...

WRC 10 – Il Rally di Croazia fa il suo debutto in video NACON e KT Racing svelano un nuovo video di WRC 10, il titolo ufficiale del FIA World Rally Championship, che uscirà il 2 settembre 2021 su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e St ...

