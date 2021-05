Il prossimo lockdown sarà “verde”

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 22 maggio 2021) di Beatrice Nencha Nonostante i primi segnali di uscita dalla pandemia, con oltre 276 milioni di dosi distribuite negli Usa e una progressiva riconquista delle libertà (tra cui quella di non indossare mascherine per i vaccinati), l’ottimismo degli americani sembra andato in fumo. Nelle scorse settimane, sulle tv locali e nazionali abbiamo assistito a scene da Ritorno al futuro: file di auto hanno assediato per giorni i distributori, riempiendo di benzina taniche e sacchetti di plastica, mentre centinaia di stazioni di servizio, in tutta la East Coast, chiudevano per esaurimento delle scorte. Panico generale, scene di isteria. Simili a quelle verificatesi quest’inverno in Texas, quando 4 milioni di cittadini sono rimasti per molti giorni al buio e al freddo, con temperature sotto lo zero, a causa del blackout energetico dovuto al gelo. La Casa Bianca si è difesa attribuendo il blackout ...