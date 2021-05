Il profilo Instagram che racconta la storia della Rosa Bianca (Di sabato 22 maggio 2021) Una ragazza sui vent’anni è seduta su un treno; è diretta a Monaco di Baviera, dove inizierà a frequentare l’Università alla quale è iscritta. Come tante altre studentesse della sua età, vuole immortalare questo momento, così registra una storia su Instagram: sorride in camera, mentre si infila una margherita dietro l’orecchio; non è un gesto di vanità, piuttosto di leggerezza, un modo per contrastare alcuni pensieri avversi, come quello per il fidanzato lontano. La ragazza si domanda quando potrà rivederlo; un attimo dopo, si avvicina il controllore che le chiede il biglietto e la saluta così: «Heil Hitler». Non è uno scherzo. Siamo nel 1942 e quella ragazza di ventuno anni si chiama Sophie Scholl. Nata nel 1921 nel sud della Germania, questo maggio Sophie avrebbe compiuto cent’anni. La sua storia, ... Leggi su linkiesta (Di sabato 22 maggio 2021) Una ragazza sui vent’anni è seduta su un treno; è diretta a Monaco di Baviera, dove inizierà a frequentare l’Università alla quale è iscritta. Come tante altre studentessesua età, vuole immortalare questo momento, così registra unasu: sorride in camera, mentre si infila una margherita dietro l’orecchio; non è un gesto di vanità, piuttosto di leggerezza, un modo per contrastare alcuni pensieri avversi, come quello per il fidanzato lontano. La ragazza si domanda quando potrà rivederlo; un attimo dopo, si avvicina il controllore che le chiede il biglietto e la saluta così: «Heil Hitler». Non è uno scherzo. Siamo nel 1942 e quella ragazza di ventuno anni si chiama Sophie Scholl. Nata nel 1921 nel sudGermania, questo maggio Sophie avrebbe compiuto cent’anni. La sua, ...

Advertising

giulalmighty : RT @lovvlou: isabella khair hadid è una persona magnifica. lotta, pure sui social, per tantissime cose. basta anche solo andare a vedere il… - psicosogno : @felpaatoo twitter 0 whatsapp probabilmente 1 mia madre instagram almeno una ventina perché ho paura che i miei com… - Lucazzo4 : RT @zampa_qua: ??????091 6536444 AGGIORNAMENTO SYRA : SYRA, non sta bene,??è SEGUITA ,MA DEVE GUARIRE DAL MALE SUBITO, grazie alle volontarie,… - alnomepensodopo : @Lunetta_abyss @GiuliaSalemi93 Che c'entra il fandom di Tommaso e il fare la vittima? ???? Basta leggere i commenti d… - lolle_04 : @paroleacasx Vai sul profilo Instagram @/deddyabbracciami. O se no se vuoi scrivimi nei DM. Ti dico quello che so. -