Il principe Harry e i suoi ricordi di Lady Diana (Di sabato 22 maggio 2021) Harry di recente protagonista di un documentario su Netflix ha ricordato la madre con un piccolo aneddoto sul figlio Archie. Il principe Harry nella docu-intervista su Netflix condotta da Oprah Winfrey è tornato a parlare della madre Diana. Il trasferimento in California ha evidentemente riportato alla mente alcuni ricordi al principe che ha voluto condividere con il pubblico. Anche se la coppia non perde occasione per lanciare frecciatine alle vecchie abitudini di corte. Meghan Markle e Harry Windsor (Getty Images)Nel recente documentario The Me You Can’y See ha parlato del suo uso e abuso di droghe e alcol per superare il difficile periodo che ha dovuto affrontare dopo la morte di della madre, avvenuta quando Harry era molto ... Leggi su cityroma (Di sabato 22 maggio 2021)di recente protagonista di un documentario su Netflix ha ricordato la madre con un piccolo aneddoto sul figlio Archie. Ilnella docu-intervista su Netflix condotta da Oprah Winfrey è tornato a parlare della madre. Il trasferimento in California ha evidentemente riportato alla mente alcunialche ha voluto condividere con il pubblico. Anche se la coppia non perde occasione per lanciare frecciatine alle vecchie abitudini di corte. Meghan Markle eWindsor (Getty Images)Nel recente documentario The Me You Can’y See ha parlato del suo uso e abuso di droghe e alcol per superare il difficile periodo che ha dovuto affrontare dopo la morte di della madre, avvenuta quandoera molto ...

Advertising

rtl1025 : ?? La star del pop #LadyGaga ha rivelato di essere stata stuprata da un produttore musicale quando aveva 19 anni e d… - infoitcultura : Royal Family, confessione choc del principe Harry: Regno Unito sconvolto! - infoitcultura : Il Principe Harry svela il suo dramma: “Mi drogavo e bevevo” - peppe844 : #RoyalFamily Il principe Harry: 'Bevevo per non pensare alla morte di mia madre' - blogtivvu : Meghan Markle: il Principe Harry svela perché non si è suicidata, racconto choc -