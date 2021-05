Il primato dell’antipolitica (Di sabato 22 maggio 2021) La legislatura cominciata con il “primo governo interamente populista dell’Europa occidentale” (definizione del Washington post), con l’assalto dei vincitori delle elezioni al capo dello stato e la proposta di metterlo in stato d’accusa agitata nelle piazze, in nome della lotta contro l’euro e le tecnocrazie globaliste, si avvia a concludersi con un governo guidato dall’ex presidente della Bce, Mario Draghi, sostenuto da una maggioranza di unità nazionale concordemente impegnata sul piano di investimenti e riforme concordato con Bruxelles. E il massimo tentativo di destabilizzazione, da parte di chi nel 2018 minacciava di portarci fuori dall’euro e aveva fatto del ministero dell’Interno la base di un’attività di propaganda aggressiva e xenofoba, consisterebbe nella proposta di eleggere l’attuale presidente del Consiglio direttamente al Quirinale. A guardare la sequenza degli ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 22 maggio 2021) La legislatura cominciata con il “primo governo interamente populista dell’Europa occidentale” (definizione del Washington post), con l’assalto dei vincitori delle elezioni al capo dello stato e la proposta di metterlo in stato d’accusa agitata nelle piazze, in nome della lotta contro l’euro e le tecnocrazie globaliste, si avvia a concludersi con un governo guidato dall’ex presidente della Bce, Mario Draghi, sostenuto da una maggioranza di unità nazionale concordemente impegnata sul piano di investimenti e riforme concordato con Bruxelles. E il massimo tentativo di destabilizzazione, da parte di chi nel 2018 minacciava di portarci fuori dall’euro e aveva fatto del ministero dell’Interno la base di un’attività di propaganda aggressiva e xenofoba, consisterebbe nella proposta di eleggere l’attuale presidente del Consiglio direttamente al Quirinale. A guardare la sequenza degli ...

