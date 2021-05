Il presidente dello Sporting | Un giorno Cristiano Ronaldo tornerà a vestire la nostra maglia

Advertising

ItaliaViva : 'Se spero che non sia Mario Draghi a diventare capo dello stato nel febbraio del 2022 è perché in realtà spero che… - OverTheLine65 : 'Vite' da Rugby - La 'Compagnia dell'albero', i valori dello sport e la questione dirigenziale Intervista a Giovann… - infoitsport : Cristiano Ronaldo, il presidente dello Sporting si sbilancia - infoitsport : Futuro Cristiano Ronaldo, il presidente dello Sporting: 'Tornerà da noi' - infoitsport : Il presidente dello Sporting su Ronaldo: 'Un giorno tornerà a vestire questa maglia' -

Ultime Notizie dalla rete : presidente dello

...Margherita Mingrone CoDAB BasilicataElettra D'Alessandro CoDAS Sicilia... che non fanno capo al Coni, rivendicano l'appartenenza della propria categoria al mondo...La normativa italiana - un caso unico in Europa, come ricordato di recente dalInps ... I carabinieri hanno calcolato un danno complessivo arrecato alle casseStato di oltre 140mila ..."VI ringrazio in nome dello Stato italiano per il lavoro che avete fatto, oggi qui è una giornata importante. Dobbiamo continuare senza sosta la lotta alla mafia per far si che la sua sconfitta sia de ...Papa Francesco ha incontrato in Vaticano Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione Europea. Lo riferisce la sala stampa vaticana. Al momento dello scambio dei doni, Ursula von der Leyen ha co ...