Il popolo pro - life in marcia contro 194 ed eutanasia: Pillon lancia il testo unico per la famiglia (Di sabato 22 maggio 2021) Nella 'marcia per la vita 2021' c'è un popolo formato da attivisti, uomini e donne di Chiesa, parti di associazionismo cattolico. E poi la politica. Il senatore leghista in prima linea: '... Leggi su today (Di sabato 22 maggio 2021) Nella 'per la vita 2021' c'è unformato da attivisti, uomini e donne di Chiesa, parti di associazionismo cattolico. E poi la politica. Il senatore leghista in prima linea: '...

Advertising

romatoday : Il popolo pro-life in marcia contro 194 ed eutanasia: Pillon lancia il testo unico per la famiglia… - Today_it : Il popolo pro-life in marcia contro 194 ed eutanasia: Pillon lancia il testo unico per la famiglia - PalermoToday : Il popolo pro-life in marcia contro 194 ed eutanasia: Pillon lancia il testo unico per la famiglia… - caterinacorda1 : RT @LaVeritaWeb: Domani l'Italia pro life si ritroverà a Roma, a dieci anni dalla manifestazione da cui iniziò tutto. Sul palco anche la fi… - TwittGiorgio : RT @LaVeritaWeb: Domani l'Italia pro life si ritroverà a Roma, a dieci anni dalla manifestazione da cui iniziò tutto. Sul palco anche la fi… -