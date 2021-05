Il Paradiso delle signore andrà in onda anche sabato 22 maggio: ecco orario, puntata e motivo (Di sabato 22 maggio 2021) Giovedì 20 maggio è saltato il consueto appuntamento con la soap opera Il Paradiso delle signore, pertanto, l’episodio mancante verrà recuperato sabato 22 maggio. Onde evitare di creare troppi problemi con la programmazione della serie tv si è deciso di dare luogo a questo appuntamento speciale. Nello specifico, in tale data verrà trasmesso l’episodio numero L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di sabato 22 maggio 2021) Giovedì 20è saltato il consueto appuntamento con la soap opera Il, pertanto, l’episodio mancante verrà recuperato22. Onde evitare di creare troppi problemi con la programmazione della serie tv si è deciso di dare luogo a questo appuntamento speciale. Nello specifico, in tale data verrà trasmesso l’episodio numero L'articolo proviene da KontroKultura.

