IL PARADISO DELLE SIGNORE 5, anticipazioni di lunedi 24 maggio 2021

anticipazioni puntata de Il PARADISO DELLE SIGNORE 5 di lunedì 24 maggio 2021:

Marta (Gloria Radulescu) e Vittorio (Alessandro Tersigni) si dicono addio, nonostante la giovane Guarnieri sia ancora indecisa sull'accettare la proposta fatta dalla Sterling. Cambiamenti in arrivo anche per Rocco (Giancarlo Commare), che è felicissimo per il suo nuovo futuro da ciclista; Maria (Chiara Puglisi) però non ha il coraggio di confessare al fidanzato la "clausola" del padre: ritorno obbligatorio in Sicilia dopo le nozze… Gabriella (Ilaria Rossi) non se la sente di abbandonare il PARADISO nonostante il marito Cosimo (Alessandro Cosentini) ...

