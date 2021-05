Il nuovo testo sui brevetti arriva al Wto Ma sarà lunga

(Di sabato 22 maggio 2021) I Il braccio di ferro suiall’Organizzazione Mondiale del Commercio è destinato a durare ancora a lungo. È quanto si intuisce dalla nuova proposta di moratoria suiavanzata da India e Sudafrica e anticipata dal quotidiano Domani. Ilera molto atteso: dopo sei mesi di stallo ai negoziati ginevrini, il 5 maggio l’amministrazione Biden si era finalmente detta disponibile a sospendere i, ma solo sui vaccini anti-Covid (non su test e farmaci), spiazzando il fronte … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

FortniteITALYTV : NOVITÀ Sul nostro canale Telegram Fortnite ITALY TV è appena stato pubblicato un nuovo post!: #fortnite… - fumodasolo : Prima è annunciata ed uscita la canzone serba,poi italiana.Loco loco, con testo di Sanja Vucic e musica di Nemanja… - Luca36887236 : @HuffPostItalia Non ho parole. Non suonano niente di nuovo e il testo è veramente banale. Ci si gasa veramente con poco. - fumodasolo : @delenaobsessjon Prima è annunciata ed uscita la canzone serba,poi italiana.Loco loco, con testo di Sanja Vucic e m… - MazzaliVanna : RT @antoniospadaro: Anche un mio testo sul rapporto tra Franco #Battiato e la spiritualità sul nuovo numero di @Robinson_Rep. -

Ultime Notizie dalla rete : nuovo testo

Sky Tg24

Il deejay olandese marito di ha proposto il suosingolo Hero, una collaborazione con David ... Vinto il premio per ilCome già successo a Mahmood nel 2019 anche i Maneskin hanno vinto il ...VENEZIA - Cronaca di un miracolo sognato e (non del tutto) annunciato. Il Venezia diad un passo dalla Serie A , dopo vent'anni di montagne russe e con l'immancabile grana della ... Il...La (ri)partenza non sarà facile né veloce.Testa, il direttore: "Prenotazioni ne abbiamo già, ma i primi tempi saranno di rodaggio ...Alcune indiscrezioni pubblicate da WABetaInfo hanno rivelato che WhatsApp è al lavoro su una funzione che ci faciliterà la vita.