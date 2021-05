Il mondo segreto di Battiato: chi era davvero e cosa rivela la grafia (Di sabato 22 maggio 2021) Il cantautore siciliano si è spento all'età di 76 anni: ecco cosa rivela la grafia della sua personalità Leggi su ilgiornale (Di sabato 22 maggio 2021) Il cantautore siciliano si è spento all'età di 76 anni: eccola grafia della sua personalità

Advertising

EvilEye_Nagi : RT @fragolinarossa8: ~ ? ?? ? ~ #20maggio ?? #WorldBeeDay ?????? Ogni ape porta in sé il meccanismo dell’universo: ognuna riassume il segre… - BgSnezana : RT @fragolinarossa8: ~ ? ?? ? ~ #20maggio ?? #WorldBeeDay ?????? Ogni ape porta in sé il meccanismo dell’universo: ognuna riassume il segre… - TS_papapayne : RT @Fede_ProudOfLou: Damiano dei Maneskin che svela la sua fidanzata dopo quattro anni. Ariana Grande che si sposa in segreto. Poi c'è Harr… - chiarda : @LidiaBramani @AlfonsoFuggetta Carissima, tu sei la risposta alla domanda. Come te anche quei geni in parlamento ha… - susialika5 : RT @fragolinarossa8: ~ ? ?? ? ~ #20maggio ?? #WorldBeeDay ?????? Ogni ape porta in sé il meccanismo dell’universo: ognuna riassume il segre… -