Il manager che ha violentato la studentessa era seriale | Almeno altre quattro vittime

(Di sabato 22 maggio 2021) Sono- oltre a quella che ha denunciato la violenza che ha portato in carcere l’uomo - le, non ancora identificate, di Antonio Di Fazio, amministratore unico della Global Farma, arrestato con l’accusa di averuna 21enne attirata con il pretesto di uno stage. Lo si apprende da investigatori e inquirenti. L’arrestato in casa aveva anche una pistola finta, un lampeggiante e un tesserino del Ministero dell’Interno. Secondo l’accusa, millantava anche rapporti con imprenditori internazionali. L’imprenditore è ritenuto unre. La ragazza, secondo la ricostruzione, è stata attirata nell’azienda dell’uomo e poi, col pretesto di incontrare altri imprenditori, nella casa, poco distante, dell’imprenditore dove è avvenuta la violenza. Nella casa ...

...un manager è stato arrestato: uno stupratore seriale, da quanto emergerebbe dalle indagini. L'imprenditore in manette è , amministratore della Global Farma, come riporta l'Ansa. È accusato, oltre...