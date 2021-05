Il giallo Gasperini cambia la corsa alla Champions (Di sabato 22 maggio 2021) L’Atalanta annuncia l’annullamento della conferenza di Gasperini, poiché interverrà davanti alla stampa l’ad Percassi. Nessun indizio su cosa accadrà. Manca una sola giornata di campionato alla chiusura dell’edizione 2020-21 di Serie A e i giochi sono ancora tutti aperti per la Champions League. L’unica certezza, oltre l’Inter, ce l’ha l’Atalanta. La squadra di Gasperini già Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 22 maggio 2021) L’Atalanta annuncia l’annullamento della conferenza di, poiché interverrà davantistampa l’ad Percassi. Nessun indizio su cosa accadrà. Manca una sola giornata di campionatochiusura dell’edizione 2020-21 di Serie A e i giochi sono ancora tutti aperti per laLeague. L’unica certezza, oltre l’Inter, ce l’ha l’Atalanta. La squadra digià Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

serieAnews_com : ??Il giallo #Gasperini cambia la corsa alla #Champions - prodev89 : @ZZiliani quando prese 4 pere dal napoli a piangere in tv per mezz ora per una rimessa e un giallo, ieri ho tifato… - mxxdd_6 : RT @44gattdernesto: ???#Gasperini: 'Quello di 2 anni fa con la Lazio era un episodio clamoroso, c'era rigore e doppio giallo. Questo è un ep… - MonsieurOpale : @NonSoloJuve Non è vero che sarebbe scattato il secondo giallo per Bastos, perché la mano in quel caso non negò una… - Daniele64181695 : @krudotw Antinelli è tanato da tempo come glielo ho fatto notare mi ha bloccato su twitter, qualcuno ricordi a gasp… -

Ultime Notizie dalla rete : giallo Gasperini Gasperini 'difende' la Juventus sul rigore. Affondo di Ziliani: 'Contenti loro' ... c'era rigore con secondo giallo, cambiava la partita, questo invece rientra nelle dinamiche dei rigori dati o non dati '. Milan, Atalanta e Inter: parla Ziliani La presa di posizione di Gasperini è ...

Medaglie strappate, teste basse e sorrisi amari: l'Atalanta è bella ma non vince, i tifosi vogliono la vendetta domenica Ma è il nervosismo a fine gara che sfocia nel giallo di de Roon , orobico adottato, lo specchio ... POLEMICHE - Anche quello di Gian Piero Gasperini, libero di dire no alla Juve che chiede in ginocchio ...

Il giallo Gasperini cambia la corsa alla Champions SerieANews Atalanta, Gasperini e l'incubo Bastos: "Quello un episodio clamoroso, su Pessina..." L'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo la sconfitta nella finale di Coppa Italia con la Juventus. Secondo boccone amaro per il ...

MOVIOLA: Una MASSA di errori condanna Gasperini Non c’è rosa senza spine non c’è Coppa senza errori arbitrali almeno quando di mezzo ci vanno Gasperini e la sua Atalanta: la moviola del match con la Juventus ...

... c'era rigore con secondo, cambiava la partita, questo invece rientra nelle dinamiche dei rigori dati o non dati '. Milan, Atalanta e Inter: parla Ziliani La presa di posizione diè ...Ma è il nervosismo a fine gara che sfocia neldi de Roon , orobico adottato, lo specchio ... POLEMICHE - Anche quello di Gian Piero, libero di dire no alla Juve che chiede in ginocchio ...L'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo la sconfitta nella finale di Coppa Italia con la Juventus. Secondo boccone amaro per il ...Non c’è rosa senza spine non c’è Coppa senza errori arbitrali almeno quando di mezzo ci vanno Gasperini e la sua Atalanta: la moviola del match con la Juventus ...