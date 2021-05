Il dibattito sulla legge per l’export delle armi italiane (Di sabato 22 maggio 2021) La legge 185 del 1990 è una delle norme chiave per determinare la posizione dell’Italia nel mercato internazionale della Difesa. Un settore dotato di elevata rilevanza strategica, pontiere di alleanze industriali e politiche di taglio internazionale e volano di sviluppo scientifico e tecnologico ma al contempo estremamente delicato per le implicazioni securitarie, umanitarie e di diritto InsideOver. Leggi su it.insideover (Di sabato 22 maggio 2021) La185 del 1990 è unanorme chiave per determinare la posizione dell’Italia nel mercato internazionale della Difesa. Un settore dotato di elevata rilevanza strategica, pontiere di alleanze industriali e politiche di taglio internazionale e volano di sviluppo scientifico e tecnologico ma al contempo estremamente delicato per le implicazioni securitarie, umanitarie e di diritto InsideOver.

Advertising

CottarelliCPI : Continua il dibattito sulla #tassadisuccessione. Io sono d'accordo, per i grandi patrimoni, purché le entrate serva… - repubblica : Alcuni utenti hanno criticato i nostri articoli e in generale la nostra copertura sulla crisi israelo-palestinese:… - repubblica : Giornata contro l'omotransfobia, dibattito sulla legge Zan: 'Fermiamo l'odio' - BubaBubmar : RT @CottarelliCPI: Continua il dibattito sulla #tassadisuccessione. Io sono d'accordo, per i grandi patrimoni, purché le entrate servano a… - ValentinaFascia : RT @Dante_Aligheri: Paradiso. Fonti, strutture, modelli Workshop 17 – Primavera 2021 Società Dantesca Italiana; 4 giugno 2021; 15.00-19.00… -