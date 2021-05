Advertising

ilTorineseNews : Il Covid travolge i consumi dei piemontesi: meno 5 mila euro a famiglia. A picco hotel e ristoranti - AssoturismoTP : RT @Confesercenti: #Confesercenti: Il #Covid travolge i #consumi degli italiani. Tra pandemia e restrizioni, nel 2020 la #spesa degli itali… - LeonDiPaco : RT @giubot: Il Covid travolge i consumi: persi 123 miliardi di spesa. In aumento alimentari, comunicazioni e bollette - ilmetropolitan : ???? #Sondaggio #Confesercenti: il Covid 19 travolge i #consumi delle #famiglie Campobasso, riforma della leva fisca… - Scisciano : Covid, i consumi degli italiani. Confesercenti: “Nel 2020 la spesa degli italiani è scesa di 123 miliardi, per un c… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid travolge

Ili consumi dei piemontesi. Tra pandemia e restrizioni, nel 2020 la loro spesa è scesa di quasi 10 miliardi, per un calo di circa 5mila euro a famiglia : il peggiore di sempre nella ...Elaborazioni di Confesercenti su dati Istat. Tra pandemia e restrizioni, nel 2020 la spesa degli italiani è scesa di 123 miliardi: il peggiore di sempre nella storia della Repubblica Italiana. In ...Il Covid travolge i consumi. Tra pandemia e restrizioni, nel 2020 la spesa degli italiani è scesa di 123 miliardi, per un calo di circa 5mila ...Nel 2020 -5.000€/famiglia, è il calo peggiore di sempre. In Toscana il PIL regionale -12%, peggio della media nazionale. Firenze: Il Covid travolge i consumi degli italiani. Tra pandemia e restrizioni ...