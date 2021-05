Il Coronavirus sarà endemico nella specie umana: possibili nuove ondate (Di sabato 22 maggio 2021) Il pericolo di una nuova pandemia da Coronavirus potrebbe essere sempre alle porte: questo quello che viene fuori dal Rapporto degli scienziati del Global Health Summit Scientific Expert Panel, co presieduto da Peter Piot, ‘special adviser’ della presidente Von der Leyen, a quanto riporta Today, e dal presidente dell’Iss Silvio Brusaferro. Cosa potrà succedere? Coronavirus: finchè tutti i Paesi non saranno al sicuro nessuno lo sarà Pandemia da Coronavirus sempre in agguato? Lo svelerebbe lo studio di Peter Piot che il Coronavirus resterà endemico nella specie umana e nessun Paese sarà al sicuro fino a quando tutti i Paesi non lo saranno. Queste le conclusioni degli scienziati: “a causa della diminuzione ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 22 maggio 2021) Il pericolo di una nuova pandemia dapotrebbe essere sempre alle porte: questo quello che viene fuori dal Rapporto degli scienziati del Global Health Summit Scientific Expert Panel, co presieduto da Peter Piot, ‘special adviser’ della presidente Von der Leyen, a quanto riporta Today, e dal presidente dell’Iss Silvio Brusaferro. Cosa potrà succedere?: finchè tutti i Paesi non saranno al sicuro nessuno loPandemia dasempre in agguato? Lo svelerebbe lo studio di Peter Piot che ilresteràe nessun Paeseal sicuro fino a quando tutti i Paesi non lo saranno. Queste le conclusioni degli scienziati: “a causa della diminuzione ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus sarà L'Oms. Sottostimati i morti per il Covid. Sono oltre il doppio: 8 milioni. Ecco perché "E oggi il numero sarà simile. Così domani e il giorno successivo", ha affarmato il direttore dell'... Nel Sud del mondo, dunque, il coronavirus sembra destinato ad aggiungersi ad altre infermità " ...

Vaccino anti COVID: arriva il protocollo per gli infermieri. In campo 270mila vaccinatori ...per 'avere notizie organizzative sui bisogni primari' da soddisfare durante l'emergenza coronavirus. Lo comunica l'assessore regionale alla Sanità Sonia Viale. 'Il numero verde regionale sarà ...

