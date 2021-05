Il CEO di Volkswagen attacca l' idrogeno | non è la soluzione | ascoltate la scienza

(Di sabato 22 maggio 2021) Herbert Diess non usa mezzi termini parlando delle auto a: è convinto che non siano lae considera le discussioni una perdita di tempo...

Il brandID, dedicato alle elettriche del marchio, è stato recentemente implementato con il ... L'ultima novità da Wolfsburg sul fronte zero emissioni, presentata direttamente dalRalf ...Ildi, Herbert Diess, è tornato ancora ad esprimersi sulla lotta elettrico - idrogeno. Come già dichiarato in passato, Diess è assolutamente contrario allo sviluppo di auto a fuel cell (...È chiaro però che con 45 CV e 55 Nm in più la Golf GTI possa migliorare ulteriormente lo scatto 0-100 km/h di 6,3 secondi assicurato dalle versioni con cambio automatico doppia frizione a 7 rapporti S ...Herbert Diess non usa mezzi termini parlando delle auto a idrogeno: è convinto che non siano la soluzione e considera le discussioni una perdita di tempo ...