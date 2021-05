Il capo dell’esercito nigeriano e altri dieci ufficiali militari sono morti in un incidente aereo a Kaduna, in Nigeria (Di sabato 22 maggio 2021) Il capo dell’esercito Nigeriano, Ibrahim Attahiru, e altri dieci ufficiali militari sono morti in un incidente aereo venerdì sera. La notizia è stata data dall’esercito, che in un comunicato ha scritto che l’incidente è avvenuto a Kaduna, in Nigeria, mentre Leggi su ilpost (Di sabato 22 maggio 2021) Il, Ibrahim Attahiru, ein unvenerdì sera. La notizia è stata data dall’esercito, che in un comunicato ha scritto che l’è avvenuto a, in, mentre

