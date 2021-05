Il 5G cinese può spegnere le città? Nuove rivelazioni dall’Australia (Di sabato 22 maggio 2021) Canberra e Pechino sono ai ferri corti. Ormai da almeno un anno e mezzo. Alla richiesta australiana di un’inchiesta sull’origine del coronavirus la Cina, primo partner commerciale dell’isola, ha reagito con una serie di dazi su una dozzina di settori cruciali, dal vino alle aragoste, dal cotone al carbone. Poi l’Australia ha sospeso alcune attività legate alla Via della Seta. Infine, la Cina ha fatto saltare tempo indeterminato il meccanismo bilaterale che ha finora gestito il dialogo economico tra i due Paesi. Tutto, però, ha inizio nell’estate di tre anni fa. Ad agosto 2018, infatti, l’allora primo ministro australiano Malcolm Turnbull aveva deciso di bandire dalla rete 5G australiana i fornitori cinesi Huawei e Zte. A ottobre, durante un discorso pubblico a Canberra, Mike Burgess, capo dell’Australian Signals Directorate, aveva spiegato che “la distinzione tra core ed edge svanisce ... Leggi su formiche (Di sabato 22 maggio 2021) Canberra e Pechino sono ai ferri corti. Ormai da almeno un anno e mezzo. Alla richiesta australiana di un’inchiesta sull’origine del coronavirus la Cina, primo partner commerciale dell’isola, ha reagito con una serie di dazi su una dozzina di settori cruciali, dal vino alle aragoste, dal cotone al carbone. Poi l’Australia ha sospeso alcune attività legate alla Via della Seta. Infine, la Cina ha fatto saltare tempo indeterminato il meccanismo bilaterale che ha finora gestito il dialogo economico tra i due Paesi. Tutto, però, ha inizio nell’estate di tre anni fa. Ad agosto 2018, infatti, l’allora primo ministro australiano Malcolm Turnbull aveva deciso di bandire dalla rete 5G australiana i fornitori cinesi Huawei e Zte. A ottobre, durante un discorso pubblico a Canberra, Mike Burgess, capo dell’Australian Signals Directorate, aveva spiegato che “la distinzione tra core ed edge svanisce ...

Advertising

CarloPose : Ma perché si può dire variante inglese, brasiliana, indiana e non si può dire virus cinese? - HabuAntonio : @PigiDimitri @VodafoneIT @vodafone @AGCOMunica @antitrust_it Nooooo che hai fatto! Potessi tornare indietro, stracc… - ilquattrocchi : e mò ridiamo, @tim_cook non può permettersi di perdere il mercato cinese - IlGiannon : @FootballAndDre1 Eder ha ragione, ma lo Jangsu è fallito perché il governo ha imposto un taglio nelle spese per il… -

Ultime Notizie dalla rete : cinese può Cina su Marte, rover Zhurong atterra: esplorazione al via Rispetto al rover lunare cinese Yutu (Jade Rabbit), Zhurong, ha riferito l'agenzia cinese Xinhua, ha una velocità simile di circa 200 metri all'ora, ma l'altezza degli ostacoli che può superare è ...

Prime impronte della Cina su Marte Rispetto al rover lunare cinese Yutu (Jade Rabbit), Zhurong, ha riferito l'agenzia cinese Xinhua, ha una velocità simile di circa 200 metri all'ora, ma l'altezza degli ostacoli che può superare è ...

Albera: “Il deficit uditivo può creare una disabilità negli anziani†Yahoo Notizie Rispetto al rover lunareYutu (Jade Rabbit), Zhurong, ha riferito l'agenziaXinhua, ha una velocità simile di circa 200 metri all'ora, ma l'altezza degli ostacoli chesuperare è ...Rispetto al rover lunareYutu (Jade Rabbit), Zhurong, ha riferito l'agenziaXinhua, ha una velocità simile di circa 200 metri all'ora, ma l'altezza degli ostacoli chesuperare è ...