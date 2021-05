Ignazio Boschetto, da re della lirica alla triste malattia: oggi come sta (Di sabato 22 maggio 2021) Nel corso dei suoi primi anni di vita, Ignazio Boschetto ha avuto una triste malattia. Ecco come sta oggi il noto cantante. Boschetto è uno dei tre tenori de ‘Il Volo‘, famosissimo trio che, grazie al programma ‘Ti lascio una canzone‘ di Antonella Clerici, ha spiccato appunto il volo e ha saputo conquistare i cuori di migliaia di ascoltatori in tutto il mondo. Il simpatico e talentoso Ignazio ha però avuto una vita difficile a causa di una malattia. La malattia di Ignazio Boschetto: di cosa si tratta Il noto cantante Ignazio Boschetto è nato solo con un rene, sicuramente molto grande e capace di svolgere le funzioni di entrambi gli organi. La ... Leggi su cityroma (Di sabato 22 maggio 2021) Nel corso dei suoi primi anni di vita,ha avuto una. Eccostail noto cantante.è uno dei tre tenori de ‘Il Volo‘, famosissimo trio che, grazie al programma ‘Ti lascio una canzone‘ di Antonella Clerici, ha spiccato appunto il volo e ha saputo conquistare i cuori di migliaia di ascoltatori in tutto il mondo. Il simpatico e talentosoha però avuto una vita difficile a causa di una. Ladi: di cosa si tratta Il noto cantanteè nato solo con un rene, sicuramente molto grande e capace di svolgere le funzioni di entrambi gli organi. La ...

