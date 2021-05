Ibrahimovic mostra i risultati della risonanza | l’epilogo è esilarante – VIDEO

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ibrahimovic mostra

Inews24

L ex Barça, che era stato scambiato con(più conguaglio a favore dell Inter), è l ... Calcio Inter, Sneijderil regalo ricevuto da Moratti per il Triplete 19/05/2020 A 20:11 Champions ...Il bomber serbo si è messo ine ora tutte le big italiane lo vogliono, ma Commisso ha già ... Poi su un idolo come, battuto in classifica marcatori: "Gli infortuni gli hanno impedito ...Dusan Vlahovic parla del suo futuro tra le voci di calciomercato per tutte le big di Serie A come il Milan e non solo ...A chi è rivolto il messaggio? Questo resta un mistero Super allenamento per provare a recuperare nel più breve tempo possibile.ha postato sui propri canali social un video in cui si mostra intento ad ...