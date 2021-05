Ibra con ironia: ”Ecco il risultato della mia risonanza magnetica” (Di sabato 22 maggio 2021) Zlatan Ibrahimovic tratta con ironia il suo infortunio al ginocchio patito dalla partita in casa della Juventus. Lo svedese ha postato un video sui social, carico della sua solita ironia, per mostrare ai tifosi il risultato dell’ultima risonanza magnetica fatta. La lastra, come si può vedere dal video in calce, è sicuramente particolare. un’ironia non scontata considerando che Ibra non solo non potrà aiutare il suo Milan per cercare un’ultima vittoria sul campo dell’Atalanta per qualificarsi in Champions, ma non potrà prendere parte al prossimo Europeo. Result of my MRI scan today pic.twitter.com/Ymwx9vGZ91 — Zlatan Ibrahimovi? (@Ibra official) May 22, 2021 Foto: Sito ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 22 maggio 2021) Zlatanhimovic tratta conil suo infortunio al ginocchio patito dalla partita in casaJuventus. Lo svedese ha postato un video sui social, caricosua solita, per mostrare ai tifosi ildell’ultimafatta. La lastra, come si può vedere dal video in calce, è sicuramente particolare. un’non scontata considerando chenon solo non potrà aiutare il suo Milan per cercare un’ultima vittoria sul campo dell’Atalanta per qualificarsi in Champions, ma non potrà prendere parte al prossimo Europeo. Result of my MRI scan today pic.twitter.com/Ymwx9vGZ91 — Zlatanhimovi? (@official) May 22, 2021 Foto: Sito ...

