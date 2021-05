Iachini: “Il mio successore troverà un gruppo compatto. Vlahovic? La Fiorentina può permettersi di trattenerlo” (Di sabato 22 maggio 2021) Il tecnico della Fiorentina, Beppe Iachini, ha parlato dopo lo 0-0 con il Crotone, che dovrebbe essere la sua ultima gara sulla panchina dei Viola. Queste le sue parole: “Avevamo preparato la partita in altra maniera, poi si è sbagliato qualche passaggio di troppo che non ci ha permesso di sviluppare le situazioni preparate. Nel secondo tempo siamo stati nella loro metà campo, è andata meglio. Ma comunque siamo alla fine del campionato, c’è chi ha dato e speso tanto sia mentalmente che fisicamente. Volevamo fare meglio, la stagione è andata così, siamo contenti per l’epilogo perché non era così scontato un finale tranquillo”. Sul suo ritorno: “Quando mi hanno richiamato la situazione era complicata. Ho trovato paura e tensione, con un calendario tosto davanti. Bisognava rimettersi velocemente sotto, si è dovuto lavorare su ogni aspetto. I ragazzi hanno ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 22 maggio 2021) Il tecnico della, Beppe, ha parlato dopo lo 0-0 con il Crotone, che dovrebbe essere la sua ultima gara sulla panchina dei Viola. Queste le sue parole: “Avevamo preparato la partita in altra maniera, poi si è sbagliato qualche passaggio di troppo che non ci ha permesso di sviluppare le situazioni preparate. Nel secondo tempo siamo stati nella loro metà campo, è andata meglio. Ma comunque siamo alla fine del campionato, c’è chi ha dato e speso tanto sia mentalmente che fisicamente. Volevamo fare meglio, la stagione è andata così, siamo contenti per l’epilogo perché non era così scontato un finale tranquillo”. Sul suo ritorno: “Quando mi hanno richiamato la situazione era complicata. Ho trovato paura e tensione, con un calendario tosto davanti. Bisognava rimettersi velocemente sotto, si è dovuto lavorare su ogni aspetto. I ragazzi hanno ...

