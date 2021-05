I risultati di Bundesliga | dramma Werder Brema | la classifica ed il verdetti

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 22 maggio 2021) Si è giocata l’ultima giornata di, tantissime emozioni soprattutto per la zona salvezza. Il Bayern Monaco non si ferma e domina anche contro l’Augusta, in gol anche Gnabry e Coman. Il Lipsia conferma il secondo posto nonostante la sconfitta. Bene il Borussia Dortmund contro il Leverkusen, non sbaglia mai Haaland. Wolfsbrug in Champions League, Francoforte e Leverkusen in Europa League. Il Monchengladbach vince facile contro il Wederma è l’Union Berlino a qualificarsi per la Conference League. In zona retrocessione il Colonia si salva nel finale e giocherà lo spareggio per la salvezza, ilin seconda divisione-. IdiBAYERN-AUGUSTA 5-2-MONCHENGLADBACH 2-4 COLONIA-SCHALKE 0-0 DORTMUND-LEVERKUSEN ...