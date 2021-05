I ricchi, i poveri e il sogno italoamericano dell’idraulico in vacanza a Cala di Volpe (Di sabato 22 maggio 2021) Chi sono i ricchi? Anzi: che cos’è un ricco? Anzi: qual è il parametro della ricchezza? Sì, l’ho letto anch’io Scott Fitzgerald: sono diversi da voi e me. Tra l’altro ormai basta aver visto Elon Musk al Saturday Night Live: ho reinventato le macchine elettriche, mando la gente su Marte, vi aspettavate davvero fossi una persona comune? Ecco, abbiamo Elon pronto a farsi meme, non servi più, Francis. Tuttavia, non ho ancora capito quali siano i ricchi. Quando Enrico Letta dice che vuol tassare i ricchi, parla di quelli che guadagnano ottantamila euro o ottanta milioni? (Era solo un anno fa che si parlava di «covid tax» per i patrimoni oltre gli ottantamila euro: ormai ogni polemica è la copia di mille riassunti). Quando Marcello Sorgi dice che insomma, che sarà mai una casa da un milione di euro, ci siamo cresciuti tutti, è il valore d’un ... Leggi su linkiesta (Di sabato 22 maggio 2021) Chi sono i? Anzi: che cos’è un ricco? Anzi: qual è il parametro della ricchezza? Sì, l’ho letto anch’io Scott Fitzgerald: sono diversi da voi e me. Tra l’altro ormai basta aver visto Elon Musk al Saturday Night Live: ho reinventato le macchine elettriche, mando la gente su Marte, vi aspettavate davvero fossi una persona comune? Ecco, abbiamo Elon pronto a farsi meme, non servi più, Francis. Tuttavia, non ho ancora capito quali siano i. Quando Enrico Letta dice che vuol tassare i, parla di quelli che guadagnano ottantamila euro o ottanta milioni? (Era solo un anno fa che si parlava di «covid tax» per i patrimoni oltre gli ottantamila euro: ormai ogni polemica è la copia di mille riassunti). Quando Marcello Sorgi dice che insomma, che sarà mai una casa da un milione di euro, ci siamo cresciuti tutti, è il valore d’un ...

Ettore_Rosato : Incomprensibile proposta di Letta di nuove #tasse , incomprensibili reazioni alle giuste parole di #Draghi. Dire ch… - emergency_ong : 9 super ricchi dei vaccini detengono una fortuna pari a 19,3 mld di $, cifra sufficiente a vaccinare 1,3 volte l'in… - MarinaSereni : Al Global Health Summit #Draghi annuncia altri 300 milioni di € per #Covax il meccanismo con cui i Paesi più ricchi… - alfio48423807 : RT @dDinoPirri: La proposta di @EnricoLetta mette in evidenza tutta la nostra italianità. L'egoismo dei poveri difende il privilegio dei ri…

Ultime Notizie dalla rete : ricchi poveri Global Health Summit, von der Leyen: avrà importanza storica ... riequilibrando l'attuale situazione con una forte spinta a favore dei paesi più poveri finora ... oggi ancora molto insufficiente a livello globale e concentrata solo nei paesi ricchi. Poi c'è l'...

A Roma il G20 della Salute "Vaccinare il mondo rapidamente" Solo lo 0,3% di queste si trova in paesi a basso reddito, mentre i paesi più ricchi ne hanno ... Dobbiamo assicurarci che i vaccini siano più disponibili per i paesi più poveri. E' essenziale consentire ...

In Italia i ricchi sempre più ricchi ei poveri sempre più poveri http://www.ciavula.it/ Enrico Letta non ne indovina una Uno come Letta per formazione avrebbe dovuto capirlo assai più di altri leader politici al governo, perché un po' di economia dovrebbe masticare. Sarebbe un gran pasticcio in questo momento dare al Pa ...

Draghi: sbloccare l’export dei vaccini. Tre miliardi di dosi per i Paesi poveri Al vertice di Porto della scorsa settimana i Ventisette si erano trovati concordi nel giudicare ipocrita l’annuncio americano di voler liberalizzare i brevetti sui vaccini: se oltre alle dosi è vietat ...

