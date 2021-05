“I respiri tuoi” – la quotidiana poesia di Meda

(Di sabato 22 maggio 2021)169 è un giovanissimo musicista foggiano, di circa 25 anni, che dal 2018 vive a Roma, dove ha avuto modo di studiare canto ed esibirsi dal vivo. Nel 2019 ha cominciato a collaborare con Andrea Allocca e l’etichetta “Kate Records” con cui ha prodotto “Come piove” e “Caffè” e con cui sta lavorando al suo primo Ep. Il singolo “I” è uscito il 20 maggio sulle più importanti piattaforme streaming. Osservando la sua pagina facebook si ha l’impressione che il giovane Nicola Carfagna sia un ragazzo semplice, con tanto desiderio di suonare live e di tracciare un solco nella musica attuale contemporanea. In linea con l’indie pop, con il lieve uso dell’elettronica e con tutti gli elementi minimali di un certo tipo di trap, in modo originale ed estremamente personale,vuole essere un cantautore, e ci riesce ...

Penso che se non metti nei brani un pò di quello che vivi, che sia periferia o città, allora ... Sarà il clima, l'aria che respiri, ma Torino sa darti delle vibes incredibili, devi solo saperla respirare.