I pinguini di Madagascar: tutto quello che c'è da sapere sul film d'animazione

I pinguini di Madagascar: trama, personaggi, doppiatori e streaming del film Questa sera, 22 maggio 2021, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda I pinguini di Madagascar, film d'animazione del 2014 diretto da Eric Darnell e Simon J. Smith. La pellicola è uno spin-off della serie di Madagascar e segue gli eventi di Madagascar 3 – Ricercati in Europa. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. 

Trama 

Polo sud. I fratelli pinguini orfani, ancora pulcini, Skipper, Kowalski e Rico si allontanano dal loro branco per salvare un uovo da delle foche leopardo affamate. Pochi minuti dopo esce il piccolo pulcino Soldato: i quattro piccoli, stanchi del freddo eterno e di non avere genitori, abbandonano l'Antartide e ...

