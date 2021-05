I miserabili: tutto quello che c’è da sapere sul film (Di sabato 22 maggio 2021) I miserabili: trama, cast, trailer e streaming del film su La7 I miserabili è il film del 1998 diretto da Bille August e tratto dall’omonimo romanzo di Victor Hugo in onda questa sera, sabato 22 maggio 2021, su La7 dalle 21.15. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming il film I miserabili (Les misérables)? Ecco tutte le informazioni. Trama La storia è ambientata in Francia, nel 1796, nel bel mezzo della rivoluzione francese. Il giovane Jean Valjean (Liam Neeson) è alla ricerca di cibo per sfamare la sua famiglia. Costretto a rubare, viene arrestato e condannato a cinque anni di prigione, dove subisce ogni forma di maltrattamenti e vessazioni da parte di una sadica guardia carceraria, Javert (Geoffrey Rush). Jean riesce a fuggire, ma viene scoperto e nuovamente ... Leggi su tpi (Di sabato 22 maggio 2021) I: trama, cast, trailer e streaming delsu La7 Iè ildel 1998 diretto da Bille August e tratto dall’omonimo romanzo di Victor Hugo in onda questa sera, sabato 22 maggio 2021, su La7 dalle 21.15. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming il(Les misérables)? Ecco tutte le informazioni. Trama La storia è ambientata in Francia, nel 1796, nel bel mezzo della rivoluzione francese. Il giovane Jean Valjean (Liam Neeson) è alla ricerca di cibo per sfamare la sua famiglia. Costretto a rubare, viene arrestato e condannato a cinque anni di prigione, dove subisce ogni forma di maltrattamenti e vessazioni da parte di una sadica guardia carceraria, Javert (Geoffrey Rush). Jean riesce a fuggire, ma viene scoperto e nuovamente ...

Ultime Notizie dalla rete : miserabili tutto Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Sabato 22 Maggio 2021 Film Stasera in TV di Oggi Sabato 22 Maggio 2021. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Viaggi di nozze, I pinguini di Madagascar, I miserabili, Elysium, Tutto tutto niente niente, Io sono leggenda, La Concessione del telefono, La giusta causa. Tutti i Film questa sera in TV: Viaggi di nozze , in onda alle 21.20 su Rete 4 I ...

