I contagi scendono nonostante le riaperture Crisanti insiste | “Avevo previsto 600 morti al giorno e non mi pento”

Battibecco tra il microbiologo patavino Andrea Crisanti e il governatore del Veneto Luca Zaia. Lo scienziato non ritira le sue previsioni sui fantomatici 600 morti al giorno causati dalle riaperture. Eppure i contagi stanno scendendo. Il Ministero della Salute informa che i casi totali – attualmente positivi, morti e guariti – sono saliti di 4717 L'articolo proviene da Leggilo.org.

