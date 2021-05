I centri commerciali riaprono nei weekend: via allo shopping 7 giorni su 7 (Di sabato 22 maggio 2021) In questo fine settimana, nelle zone gialle, tornano attivi gli outlet e tutti i negozi nei grandi centri commerciali. Ripartenza in sicurezza dopo mesi di chiusura il sabato e la domenica. Resta l’obbligo di indossare la mascherina e mantenere il distanziamento. La direzione del Parco da Vinci e Da Vinci Village: “Un ritorno alla normalità che si aspettava da tempo” Leggi su tg24.sky (Di sabato 22 maggio 2021) In questo fine settimana, nelle zone gialle, tornano attivi gli outlet e tutti i negozi nei grandi. Ripartenza in sicurezza dopo mesi di chiusura il sabato e la domenica. Resta l’obbligo di indossare la mascherina e mantenere il distanziamento. La direzione del Parco da Vinci e Da Vinci Village: “Un ritorno alla normalità che si aspettava da tempo”

Advertising

fanpage : Da oggi riaprono i centri i commerciali. - SkyTG24 : Da questo fine settimana, nelle zone gialle, tornano attivi gli outlet e tutti i negozi nei grandi… - meb : Sulle riaperture il governo ha fatto dei passi in avanti importanti: da domani #coprifuoco alle 23, novità per bar,… - TgrRai : Da oggi riaprono anche nei weekend i centri commerciali. Erano rimasti chiusi per l'emergenza #Covid da ottobre. Ta… - Carmela_oltre : RT @Tg3web: Grazie al miglioramento di tutti gli indicatori della pandemia, continua l'allentamento delle restrizioni anti covid. Oggi tocc… -